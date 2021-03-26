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Венгрия с Польшей и Шотландия с Австрией выдали боевые ничьи

26 Марта 2021, 00:42,

Матч сборных Венгрии и Польши получился самым результативным среди противостояний четверга в европейской зоне квалификации ЧМ-2020. Гости дважды уступали в счете и каждый раз отыгрывались (3:3). Также по очку набрали команды Шотландии и Австрии (2:2). Румыны едва не упустили победный результат в игре с Северной Македонией, но в концовке все же забили снова (3:2). Албания одолела Андорру (1:0).

Протокол игры  
Венгрия 3:3 Польша
(1:0) Шаллаи Роланд 6'    
(2:0) Сцалай Адам 53'    
    60' Пёнтек Кшиштоф (2:1)
    61' Юзвяк Камиль (2:2)
(3:2) Орбан Вилли 78'    
    83' Левандовски Роберт (3:3)
Гулачи Петер Фиоло Оттила   8'   90' Орбан Вилли Салаи Аттила   87' Ловренчич Герге   66' (Него Лоик (   66') Кляйнхайслер Ласло Надь Адам   80' Кальмар Жолт   81' (Шигер Давид (   81') Хандья Силвестер   66' (Ланг Адам (   66'   73') Шаллаи Роланд   72' (Варга Кевин (   72') Сцалай Адам
Запасные: Чери Тамаш Ботка Эндре Шефер Андраш Дибус Денеш Тот Балаж II Николич Неманья III Варга Роланд Газдаг Даниэль
Щесны Войцех Берешиньски Бартош   49' Хелик Михал   34'   58' (Глик Камил (   58') Беднарек Ян Реца Аркадиуш   79' (Рыбус Мацей (   79') Шиманьски Себастиан   59' (Пёнтек Кшиштоф (   59') Крыховяк Гжегож Модер Якуб   59' (Юзвяк Камиль (   59') Зелиньски Пётр Левандовски Роберт Милик Аркадиуш   84' (Гросицки Камил (   84')
Запасные: Козловски Кацпер Давидович Павел Скорупски Лукаш Августиняк Рафал Фабьянски Лукаш Плахета Пшемыслав Пёнтковски Камиль
25 марта. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
Протокол игры  
Шотландия 2:2 Австрия
    55' Калайджич Саша (0:1)
(1:1) Хэнли Грант 71'    
    80' Калайджич Саша (1:2)
(2:2) Макгинн Джон 85'    
Маршалл Дэвид Хэнли Грант   14' Хендри Джек Тирни Киран О'Доннелл Стивен   82' Макгинн Джон Мактоминай Скотт Армстронг Стюарт   66' (Адамс Че (   66') Робертсон Эндрю Кристи Райан   24'   88' (Маклин Кенни (   88') Дайкс Линдон   49'   78' (Макгрегор Каллум (   78')
Запасные: Флек Джон Маккена Скотт Нисбет Кевин Галлахер Деклан Макбарни Оливер Палмер Лиам Фрейзер Райан Гордон Крейг Маклохлан Джон
Шлагер Александер Лайнер Штефан Драгович Александр Линхарт Филипп Алаба Давид Баумгартнер Кристоф Ильзанкер Штефан   90' Гриллич Флориан   70' Шлагер Ксавер Грбич Адриан   68' (Шауб Луис (   68') Калайджич Саша   62'
Запасные: Триммель Кристофер Шёпф Алессандро Перван Павао Линднер Хайнц Грегорич Михаэль Ранфтль Райнхольд Траунер Гернот Забитцер Марсель Фридль Марко Ульмер Андреас Онисиво Карим
25 марта. Стадион "Хэмпден Парк".
Протокол игры  
Румыния 3:2 Северная Македония
(1:0) Тэнасе Флорин 28'    
(2:0) Михэйлэ Валентин 50'    
    82' Адеми Ариян (2:1)
    83' Трайковски Александар (2:2)
(3:2) Хаджи Янис 86'    
Ница Флорин Попеску Овидиу Кирикеш Влад Бурка Андрей Банку Никусор   59' Марин Рэзван Станчу Николае   76' (Бикфалви Эрик (   76') Ман Деннис   75' (Максим Александру (   75'   90') Тэнасе Флорин   76' (Хаджи Янис (   76') Коман Флоринел   14' (Михэйлэ Валентин (   14'   41') Кешерю Клаудиу   63' (Пушкаш Георге (   63')
Запасные: Тошка Алин Чикылдэу Александру Камора Мауру Могос Василе Раду Йонуц Неделчару Ионуц Лазар Давид
Димитриевски Столе Бейтулаи Эгзон Муслиу Визар Ристевски Кирче   88' (Ибраими Агим (   88') Ристовски Стефан Николов Бобан   36'   54' (Адеми Ариян (   54') Барди Энис Алиоски Эгзиян   72' Элмас Эльиф Пандев Горан   45'   78' (Трайковски Александар (   78') Несторовски Илья   54' (Стояновски Влатко (   54'   89')
Запасные: Богатинов Мартин Шишковски Дамьян Хасани Феран Велкоски Крсте Асковски Стефан Спировски Стефан Радески Марьян Аврамовски Даниэль
25 марта. Стадион "Националь".
Протокол игры  
Андорра 0:1 Албания
    41' Леняни Эрмир (0:1)
Гомес Хосе II Рубио Хесус II   44'   56' (Алаведра Альберт (   56') Льовера Макс Валес Марк Сан-Никола Мойсес Мартинес Алекс II   70' (Мартинес Кристиан II (   70') Ребес Марк   26'   79' (Морено Серхио (   79') Виейра Марсио   8'   79' (Пуйоль Марк (   79') Сервос Жоан Алаез Жорди Фернандес Рикард   70' (Санчес Аарон (   70')
Запасные: Гарсия Марк Гарсия Эмили Сан-Никола Луиджи Клементе Людовик Родригес Адриан II Пирес Франсиско
Бериша Этрит Джимсити Берат   56' Исмайли Ардиан Кумбулла Мараш Хюсай Эльсейд Мемушай Ледиан   17'   62' (Ляци Казим (   62') Баре Кейди Гьясула Клаус   60' Леняни Эрмир   81' (Роши Одисе (   81') Чикалеши Сокол   20'   81' (Броя Армандо (   81') Манай Рею   53'   62' (Узуни Мюрто (   62')
Запасные: Дока Альби Селмани Гентьян Рамадани Юльбер Стракоша Томас Камбери Флориан Айети Арлинд Мемола Хюсен Весели Фредерик
25 марта. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

 



 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Польши, Сборная Шотландии, Сборная Австрии, Сборная Венгрии
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