Венгрия с Польшей и Шотландия с Австрией выдали боевые ничьи

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26 Марта 2021, 00:42,
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Матч сборных Венгрии и Польши получился самым результативным среди противостояний четверга в европейской зоне квалификации ЧМ-2020. Гости дважды уступали в счете и каждый раз отыгрывались (3:3). Также по очку набрали команды Шотландии и Австрии (2:2). Румыны едва не упустили победный результат в игре с Северной Македонией, но в концовке все же забили снова (3:2). Албания одолела Андорру (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Шаллаи Роланд 6'
|(2:0) Сцалай Адам 53'
|60' Пёнтек Кшиштоф (2:1)
|61' Юзвяк Камиль (2:2)
|(3:2) Орбан Вилли 78'
|83' Левандовски Роберт (3:3)
Гулачи Петер • Фиоло Оттила 8' • 90'Орбан Вилли • Салаи Аттила • 87'Ловренчич Герге 66' ( Него Лоик ( 66') • Кляйнхайслер Ласло • Надь Адам • 80'Кальмар Жолт 81' ( Шигер Давид ( 81') • Хандья Силвестер 66' ( Ланг Адам ( 66' ) • 73'Шаллаи Роланд 72' ( Варга Кевин ( 72') • Сцалай Адам
Запасные: Чери Тамаш • Ботка Эндре • Шефер Андраш • Дибус Денеш • Тот Балаж II • Николич Неманья III • Варга Роланд • Газдаг Даниэль
Щесны Войцех • Берешиньски Бартош • 49'Хелик Михал 34' 58' ( Глик Камил ( 58') • Беднарек Ян • Реца Аркадиуш 79' ( Рыбус Мацей ( 79') • Шиманьски Себастиан 59' ( Пёнтек Кшиштоф ( 59') • Крыховяк Гжегож • Модер Якуб 59' ( Юзвяк Камиль ( 59') • Зелиньски Пётр • Левандовски Роберт • Милик Аркадиуш 84' ( Гросицки Камил ( 84')
Запасные: Козловски Кацпер • Давидович Павел • Скорупски Лукаш • Августиняк Рафал • Фабьянски Лукаш • Плахета Пшемыслав • Пёнтковски Камиль
25 марта. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
Протокол игры
|55' Калайджич Саша (0:1)
|(1:1) Хэнли Грант 71'
|80' Калайджич Саша (1:2)
|(2:2) Макгинн Джон 85'
Маршалл Дэвид • Хэнли Грант • 14'Хендри Джек • Тирни Киран • О'Доннелл Стивен • 82'Макгинн Джон • Мактоминай Скотт • Армстронг Стюарт 66' ( Адамс Че ( 66') • Робертсон Эндрю • Кристи Райан 24' 88' ( Маклин Кенни ( 88') • Дайкс Линдон 49' 78' ( Макгрегор Каллум ( 78')
Запасные: Флек Джон • Маккена Скотт • Нисбет Кевин • Галлахер Деклан • Макбарни Оливер • Палмер Лиам • Фрейзер Райан • Гордон Крейг • Маклохлан Джон
Шлагер Александер • Лайнер Штефан • Драгович Александр • Линхарт Филипп • Алаба Давид • Баумгартнер Кристоф • Ильзанкер Штефан • 90'Гриллич Флориан • 70'Шлагер Ксавер • Грбич Адриан 68' ( Шауб Луис ( 68') • Калайджич Саша 62'
Запасные: Триммель Кристофер • Шёпф Алессандро • Перван Павао • Линднер Хайнц • Грегорич Михаэль • Ранфтль Райнхольд • Траунер Гернот • Забитцер Марсель • Фридль Марко • Ульмер Андреас • Онисиво Карим
25 марта. Стадион "Хэмпден Парк".
Протокол игры
|(1:0) Тэнасе Флорин 28'
|(2:0) Михэйлэ Валентин 50'
|82' Адеми Ариян (2:1)
|83' Трайковски Александар (2:2)
|(3:2) Хаджи Янис 86'
Ница Флорин • Попеску Овидиу • Кирикеш Влад • Бурка Андрей • Банку Никусор • 59'Марин Рэзван • Станчу Николае 76' ( Бикфалви Эрик ( 76') • Ман Деннис 75' ( Максим Александру ( 75' ) • 90'Тэнасе Флорин 76' ( Хаджи Янис ( 76') • Коман Флоринел 14' ( Михэйлэ Валентин ( 14' ) • 41'Кешерю Клаудиу 63' ( Пушкаш Георге ( 63')
Запасные: Тошка Алин • Чикылдэу Александру • Камора Мауру • Могос Василе • Раду Йонуц • Неделчару Ионуц • Лазар Давид
Димитриевски Столе • Бейтулаи Эгзон • Муслиу Визар • Ристевски Кирче 88' ( Ибраими Агим ( 88') • Ристовски Стефан • Николов Бобан 36' 54' ( Адеми Ариян ( 54') • Барди Энис • Алиоски Эгзиян • 72'Элмас Эльиф • Пандев Горан 45' 78' ( Трайковски Александар ( 78') • Несторовски Илья 54' ( Стояновски Влатко ( 54' ) 89'
Запасные: Богатинов Мартин • Шишковски Дамьян • Хасани Феран • Велкоски Крсте • Асковски Стефан • Спировски Стефан • Радески Марьян • Аврамовски Даниэль
25 марта. Стадион "Националь".
Протокол игры
|41' Леняни Эрмир (0:1)
Гомес Хосе II • Рубио Хесус II 44' 56' ( Алаведра Альберт ( 56') • Льовера Макс • Валес Марк • Сан-Никола Мойсес • Мартинес Алекс II 70' ( Мартинес Кристиан II ( 70') • Ребес Марк 26' 79' ( Морено Серхио ( 79') • Виейра Марсио 8' 79' ( Пуйоль Марк ( 79') • Сервос Жоан • Алаез Жорди • Фернандес Рикард 70' ( Санчес Аарон ( 70')
Запасные: Гарсия Марк • Гарсия Эмили • Сан-Никола Луиджи • Клементе Людовик • Родригес Адриан II • Пирес Франсиско
Бериша Этрит • Джимсити Берат • 56'Исмайли Ардиан • Кумбулла Мараш • Хюсай Эльсейд • Мемушай Ледиан 17' 62' ( Ляци Казим ( 62') • Баре Кейди • Гьясула Клаус • 60'Леняни Эрмир 81' ( Роши Одисе ( 81') • Чикалеши Сокол 20' 81' ( Броя Армандо ( 81') • Манай Рею 53' 62' ( Узуни Мюрто ( 62')
Запасные: Дока Альби • Селмани Гентьян • Рамадани Юльбер • Стракоша Томас • Камбери Флориан • Айети Арлинд • Мемола Хюсен • Весели Фредерик
25 марта. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Польши, Сборная Шотландии, Сборная Австрии, Сборная Венгрии