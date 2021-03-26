Венгрия с Польшей и Шотландия с Австрией выдали боевые ничьи

Матч сборных Венгрии и Польши получился самым результативным среди противостояний четверга в европейской зоне квалификации ЧМ-2020. Гости дважды уступали в счете и каждый раз отыгрывались (3:3). Также по очку набрали команды Шотландии и Австрии (2:2). Румыны едва не упустили победный результат в игре с Северной Македонией, но в концовке все же забили снова (3:2). Албания одолела Андорру (1:0).





