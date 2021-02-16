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Вакцинировавшийся Черчесов оценил препарат «Спутник-V»

16 Февраля 2021, 14:28,

Рулевой сборной России Станислав Черчесов прошёл второй этап вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», о чём информирует пресс-служба национальной команды. Тренер поделился своими ощущениями.

«Спутник V» – отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет», - высказался Черчесов, занимающий тренерский мостик сборной России уже четыре с половиной года.

В марте российская сборная проведёт три стартовых матча отбора на чемпионат мира в Катаре. Команда Станислава Черчесова сразится с мальтийцами, словенцами и словаками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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