​Экс-игрок «Баварии» Саньоль стал главным тренером сборной Грузии

Известный в прошлом футболист «Баварии» Вилли Саньоль стал главным тренером сборной Грузии.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Грузии. Потенциал футболистов убедил меня принять этот большой вызов. Тяжело работая и сохраняя дисциплину, мы сможем написать новую страницу в истории грузинского футбола», - сказал Саньоль в видеообращении, опубликованном грузинской федерацией футбола в Facebook.

В 2017-м году Вилли Саньоль входил в тренерский штаб Карло Анчелотти в «Баварии», а затем провёл один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С тех пор француз тренерской работой не занимался.

В отборе на чемпионат мира 2022 года сборная Грузии сыграет в одной группе с командами Испании, Швеции, Греции и Косова.