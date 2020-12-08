Бывший защитник «Томи» Хрвое Веич: «Я не хотел, чтобы Хорватия и Россия попали в одну группу»

Бывший защитник «Томи» Хрвое Веич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

- Жеребьевка довольно хорошая, могло быть лучше, могло быть и хуже. Я, правда, надеялся, что мы не попадем на сборную России. Она виделась мне сильнейшей из корзины. Но, что есть, то есть. Хорватия является фаворитом группы, но будет очень сложно, ведь напрямую выходит только одна команда.

- Что вы знаете о нынешней сборной России?

- Если честно, сейчас я мало что знаю о сборной России. Иногда смотрю матчи чемпионата России, когда есть время, но не более того. Однако, я уверен, что матчи между Россией и Хорватией будут очень интересными и упорными. У России всегда была крепкая сборная. Надеюсь, что смогу прилететь в Москву посмотреть на игру, а также посетить матч в Хорватии, особенно, если он состоится в Сплите, где я живу.

- А что насчет сборной Хорватии?

- Наша сборная сейчас переживает смену поколений, а в футболе это всегда проблема. Надо сказать, что сборная Хорватии уже не так сильна, как в 2018 году. Кто-то из лидеров закончил карьеру в сборной, кто-то уже не в той форме. У команды много новичков, от которых мы многого ждем. Я надеюсь, что с каждым матчем они будут прибавлять, а наша сборная будет прогрессировать, но на данный момент мы в переходном периоде.

Сергей Румянцев