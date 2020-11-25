Сабитов: «В своё время Марадону закрывали на поле Сулаквелидзе и Кульков»

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25 Ноября 2020, 23:01,
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Бывший наставник юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал о своих ассоциациях с именем знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября в возрасте 60-ти лет.
- Весь мир скорбит об уходе из жизни легендарной личности. Марадона восхищал всех своей игрой, а в Неаполе его считают богом. Там есть в Старом городе икона Марадоны, к которой люди подходят и молятся. Я сам лично это видел.
Что я могу вспомнить о Марадоне? Три момента. В 1994 или 1995 году, когда московское «Динамо» тренировал Бесков, у нас было много теоретических занятий, и на одном из них Константин Иванович приводил пример, как Марадону полностью «съел» на поле Тенгиз Сулаквелидзе в матче сборных СССР и Аргентины.
Другой флэшбек – игра московского «Спартака» против «Наполи» в «Лужниках», где уже большую суперзвезду на тот момент Марадону сдержал Василий Кульков. То есть находились в нашем отечестве футболисты, которые могли связать Марадону на поле по рукам и ногам, не дать ему проявить в игре свои лучшие качества.Ну и третий момент – так называемая «рука Бога». Марадона забил рукой на чемпионате мира 1990 года в ворота сборной Англии, но судьи просмотрели это. Потом Марадона сказал, что он рукой не играл, а это была «рука Бога». Очень красивая фраза.
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Диего Марадона, Равиль Сабитов, Василий Кульков, Тенгиз Сулаквелидзе
Тенгиза помню , хороший был игрок , Кульков как то расплылся в памяти , а кто такой Сабитов вообще не знаю ... к чему он сюда приплел в такой момент эти факты совсем не понятно