Сабитов: «В своё время Марадону закрывали на поле Сулаквелидзе и Кульков»

Бывший наставник юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал о своих ассоциациях с именем знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября в возрасте 60-ти лет.

- Весь мир скорбит об уходе из жизни легендарной личности. Марадона восхищал всех своей игрой, а в Неаполе его считают богом. Там есть в Старом городе икона Марадоны, к которой люди подходят и молятся. Я сам лично это видел.

Что я могу вспомнить о Марадоне? Три момента. В 1994 или 1995 году, когда московское «Динамо» тренировал Бесков, у нас было много теоретических занятий, и на одном из них Константин Иванович приводил пример, как Марадону полностью «съел» на поле Тенгиз Сулаквелидзе в матче сборных СССР и Аргентины.

Другой флэшбек – игра московского «Спартака» против «Наполи» в «Лужниках», где уже большую суперзвезду на тот момент Марадону сдержал Василий Кульков. То есть находились в нашем отечестве футболисты, которые могли связать Марадону на поле по рукам и ногам, не дать ему проявить в игре свои лучшие качества.

Ну и третий момент – так называемая «рука Бога». Марадона забил рукой на чемпионате мира 1990 года в ворота сборной Англии, но судьи просмотрели это. Потом Марадона сказал, что он рукой не играл, а это была «рука Бога». Очень красивая фраза.