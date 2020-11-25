Марадона и его след в истории: Каким мы запомним великого Диего

В возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Вечная память лучшему (?) футболисту всех времён.

Тот случай, когда новость из футбольного мира заставляет рыдать. Простой паренёк из суровой России, где хватает страшных, глупых и жестоких событий, с горечью воспринимает смерть пожилого аргентинского мужчины, лично ему неизвестного. Бывает и такое. Мужчина при этом был очень одиозен, своенравен, принимал наркотики, злоупотреблял алкоголем, явно не преследовал цель стать образцовым гражданином. Но по нему всё равно будет тосковать весь мир, ведь имя его – Диего Армандо Марадона.

Величайший, легендарный, невероятный. Все эти эпитеты останутся с ним. Посмертно. Диего Армандо Марадона заставил полюбить футбол заново, его игра завораживала. Нечто воздушное, неуловимое для соперников и столь же прекрасное для зрителей. Он прожил ровно 60 лет, всего пять дней не дотянут до месяца сверху. 30 октября 1960-го года в поликлинике города Ланус появился на свет Диего Армандо Марадона, 25-го ноября 2020-го года аргентинец ушёл в мир иной прямо из своего дома в районе Сан-Андрес. Причина смерти – остановка сердца.

Embed from Getty Images

А причина любви всего мира к Диего его футбольная страсть, его безграничный талант, его невероятные голы и даже его дерзкий характер. Только Марадона совмещал в себе что-то от бога и что-то от дьявола, если добавить немного религии в футбол. Только Марадона мог в одном матче забить «гол столетия» и гол «рукой бога», будто подтверждая эту гипотезу. Конечно же, речь о легендарном четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Сначала Диего Марадона выпрыгнул и рукой протолкнул мяч мимо голкипера англичан. А затем подхватил мяч в центре поля, обошёл шестерых соперников, обыграл вратаря и положил в пустые. С тех пор все пытаются повторить это достижение, но на чемпионате мира, да ещё в таком важном матче с таким статусным соперником – даже близко никто не подбирается.

Точка отсчёта аргентинского футбола

Споры о том, кто же лучший футболист мира всех времён – Пеле или Марадона, кажется, были всегда. Однозначного ответа нет. Но, если спросить в Аргентине, то вы точно узнаете, по кому равняют всех. Для представителей более молодого поколения скажем один факт: Лео Месси пытаются подогнать под Марадону, но пока никак не получается из-за слабого влияния на сборную. Ещё раз: аргентинцы (самые лютые фанаты) великого Месси не поставят Лео на одну ступень с Марадоной. Диего будет выше. Он – бог аргентинского футбола. Он – двигатель аргентинского футбола, он влюбил свой народ в эту игру. И никто, никто не может до него дотянуться. По крайней мере, пока.

Регалии Диего Марадоны

Ох, вам точно нужно это перечисление? Давайте вкратце. Начнём с того, что президент Аргентины объявил трёхдневный траур в стране в связи со смертью Диего Армандо Марадоны. Тут даже футбол некуда вплести. Масштаб личности перерос какие-то узкие сферы.

Embed from Getty Images

А если вернуться в футбольные берега, то Диего Марадона – первый обладатель «Золотого» мяча, лучший футболист ХХ века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА, является лучшим футболистом за всю историю чемпионатов мира. Понимаете, по многим версия Диего Армандо Марадона действительно лучший игрок мира. И с этим сложно спорить. Говорить банальное: чемпиона мира, чемпион Италии, чемпион Аргентины, даже не хочется. Диего слишком велик, он выше титулов на один сезон.

Больше, чем великий футболист

Марадона – пример для подражания, хоть и был перенасыщен отрицательными качествами. Диего брал харизмой, страстью, эмоциями, погружённостью в дело. Он совсем не умел тренировать, что подтвердил на всех уровнях, но Аргентина под его руководством жила футболом и дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Все, кто работал с Диего Армандо выносили его в отдельную касту. Тренера говорили: «Я не работал над Марадоной, я работал – с Марадоной». Рональдиньо раскрыл секрет своего дриблинга: «Прообразом стала техника Марадоны, я без ума от всего, что он делал». Перечислять можно долго. Все, все люди близкие к футболу вдохновлялись Марадоной или хотя бы знали о его существовании и уважали за проделанную работу. Диего Армандо никого не оставлял равнодушным.

Embed from Getty Images

Самое сильное (с точки зрения смысла) прощание подготовила сборная Аргентины: «Прощай, Диего. Ты навсегда останешься в сердце каждого человека на футбольной планете». Ёмко, верно, но от этого ещё более грустно.