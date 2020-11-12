Снова теряем очки в рейтинге ФИФА: Как России удержаться во второй корзине

Россия сыграла по нулям с Молдавией в товарищеском матче. Казалось бы, ничего страшного? Но эта ничья – минус три очка в рейтинге ФИФА. А ведь уже совсем скоро будет жеребьёвка отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И там этих трех очков может не хватить.

Товарищеские матчи хоть и не имеют серьёзного значения для сборных, но даже такие игры учитываются при составлении рейтинга ФИФА. С точки зрения статистики один товарищеский матч по своей значимости примерно в 1,5-2,5 раза уступает поединку в рамках Лиги Европы. Сборная России вот уже четыре игры подряд не может добиться победы, и практически каждый такой результат откатывает подопечных Станислава Черчесова назад.

Перед игрой с Молдавией Россия занимала 34-е место в рейтинге ФИФА и 19-е среди всех европейских сборных, имея в активе 1480 очков. Из-за того, что сборная Молдовы ниже по рейтингу (175-я строчка в ФИФА, на секундочку), ничейный результат стоил сборной России ещё трёх баллов.

А теперь давайте посмотрим на тех, кто расположился позади сборной России. На двадцатой строчке – сборная Ирландии. У неё 1467 балла. Но, надо отметить, что сборную Ирландии ждёт непростой поединок против англичан в товарищеском матче. Для сборной России будет идеально, если англичане сумеют добиться победы над ирландцами.

Смотрим дальше – 21-я строчка, и там сборная Словакии. У неё будет супер-важный матч – финал отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Северной Ирландии. Такой матч по своему статусу в 2,5 раза весомее, чем товарищеский поединок. Соответственно, если Словакия сумеет добиться победу, то это позволит ей существенно улучшить своё турнирное положение. На текущий момент у сборной Словакии 1466 баллов, т.е. всего на 11 меньше, чем у сборной России.

Ниже расположились Исландия, Северная Ирландия, Норвегия и Румыния. Плотность по баллам снова минимальная: 1461, 1458, 1456, 1455 соответственно.

Зачем мы так внимательно считаем эти цифры? Всё просто – уже 7 декабря 2020 года состоится жеребьёвка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. И этот отборочный цикл будет невероятно жёстким. Дело в том, что у Европы всего 13 путевок на чемпионат мира, 10 из которых отдадут победителям групп, 3 путевки будут разыграны между 12 сборными в плей-офф (10 команд из вторых мест и 2 – из Лиги наций).

Теперь представьте, что сборная России окажется в третьей корзине на жеребьёвке. Это означает, что как минимум два соперника будут потенциально более сильными, чем команда Станислава Черчесова.

В этой ситуации предстоящие два матча в рамках Лиги наций против Турции и Сербии имеют значение не только из-за данного турнира. От этих игр будет зависеть и место сборной России во время жеребьевки.

Черчесов в своих интервью подчеркивал, что не придаёт значение этим обстоятельствам, но есть ощущение, что Станислав Саламович лукавит. Вряд ли ему хочется иметь в соперниках условные сборные Франции или Германии, а к ним ещё Швейцарию, Швецию или Польшу. Но, судя по игре с Молдавией, к такому сценарию стоит готовиться.