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Кубок Америки (Copa America)

Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии

17 Мая 2023 • 21:42 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном назначении на пост наставника сборной Бразилии.

«Сейчас много слухов про мое будущее, но, говорю честно, на данный момент нет ничего конкретного. Я останусь в «Реале», пока меня не уволят», —  передает слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

63-летний специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. На данный момент «сливочные» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своей копилке 71 очко. Стоит отметить, что идущая на первом месте «Барселона» уже досрочно оформила чемпионство, набрав 85 баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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