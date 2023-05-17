Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном назначении на пост наставника сборной Бразилии.

«Сейчас много слухов про мое будущее, но, говорю честно, на данный момент нет ничего конкретного. Я останусь в «Реале», пока меня не уволят», — передает слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

63-летний специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. На данный момент «сливочные» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своей копилке 71 очко. Стоит отметить, что идущая на первом месте «Барселона» уже досрочно оформила чемпионство, набрав 85 баллов.