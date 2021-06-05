Каземиро: «Все игроки сборной Бразилии против Кубка Америки»

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Бразилии Каземиро высказался относительно возможного отказа национальной команды от участия в домашнем Кубке Америки.

«Мы уже высказали свое мнение по турниру, однако нужно уважать решение властей. Против этих соревнований выступают не только футболисты, играющие в Европе, но и местные игроки. Мы обязаны быть единым целым», - передает слова полузащитника AS.

Напомним, что бразильская сборная осталась недовольна переносом Кубка Америки. Игроки были возмущены тем, что узнали эту информацию из прессы, а не от официальных лиц.

Турнир пройдет в Бразилии с 11 июня по 10 июля.