Хабиб назвал самый безумный день в истории футбола

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в смешанных единоборствах, посредством своего «Инстаграма» назвал самый безумный день в истории футбола.

Спортсмен вспомнил о финальном поединке чемпионата мира-2006, в котором встречались сборные Франции и Италии. Этот матч ознаменовался скандалом Зинедина Зидана и Марко Матерацци. После провокации итальянского защитника Зизу не сдержался и ударил соперника головой в грудь.

За это грубое нарушение Зидан получил красную карточку, а его команда потерпела поражение в серии послематчевых пенальти.

Ранее СМИ сообщали, что Нурмагомедов хочет начать футбольную карьеру. Хабиб мечтает поиграть за мадридский «Реал».