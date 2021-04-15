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Хабиб назвал самый безумный день в истории футбола

15 Апреля 2021, 09:17,

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в смешанных единоборствах, посредством своего «Инстаграма» назвал самый безумный день в истории футбола.

Спортсмен вспомнил о финальном поединке чемпионата мира-2006, в котором встречались сборные Франции и Италии. Этот матч ознаменовался скандалом Зинедина Зидана и Марко Матерацци. После провокации итальянского защитника Зизу не сдержался и ударил соперника головой в грудь.

За это грубое нарушение Зидан получил красную карточку, а его команда потерпела поражение в серии послематчевых пенальти.

Ранее СМИ сообщали, что Нурмагомедов хочет начать футбольную карьеру. Хабиб мечтает поиграть за мадридский «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хабиб Нурмагомедов
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