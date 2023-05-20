Тренер сборной России Писарев рассказал о возможном сопернике национальной команды в июне

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о возможном сопернике национальной команды в июне.

Специалист отметил, что на данный момент ничего не знает о товарищеском матче против сборной Камеруна, однако различные варианты прорабатываются.

«В РФС есть отдел международный, который занимается поиском спаррингов на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. Известна только дата — дата ФИФА», - приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 года.