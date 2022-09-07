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Сборные

Гаджи Гаджиев — о соперниках сборной России: «Уровень оппонентов действительно ниже желаемого»

 
07 Сентября 2022 • 14:42 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, занимающий ныне пост президента махачкалинского «Динамо», поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих товарищеских матчах. Напомним, оппонентами россиян станут команды Киргизии и Ирана.

По мнению специалиста, уровень соперников ниже желаемого, но ничего удивительного Гаджиев в этом не видит.

«Сейчас не так много европейских стран, которые готовы с нами сотрудничать в данном вопросе. В своё время мы поехали на Кипр, у них тогда сборная была совсем слабенькая, но проиграли. Для нас это всё равно будет хорошая тренировка», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Также Гаджиев отметил наличие в расширенном списке национальной команды большого количества молодых футболистов, у которых появится возможность проявить себя на таком высоком уровне.

Матч Киргизия — Россия запланирован на 24 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России
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