Сборная России может сыграть матч с Индией

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал журналистам о том, что сборная России по футболу может провести матч с индийской сборной.

Как приводит слова Матыцина «Р-Спорт», в рамках сотрудничества РФС готова обсудить с индийской стороной организацию совместных сборов и спортивных мероприятий. Министр отметил, что если у Индии возникнет желание, то РФС может проработать вариант с проведением матча.

Напомним, что сборная России на данный момент занимает 35-ю строчку в рейтинге ФИФА. Индия же расположилась лишь на 106-й позиции. Российская команда отстранена от международных матчей из-за ситуации на Украине.