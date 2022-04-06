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Экспертиза оценит враждебность фамилии Хохлова

06 Апреля 2022 • 16:34 Комментировать

Суд назначил оценочную экспертизу по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к Facebook (запрещена в России как экстремистская организация), сообщила «РИА Новости Спорт» адвокат Анна Варганова.  

Ранее Хохлов заявлял, что соцсеть помечает его фамилию как «враждебное высказывание». Экс-футболист, а ныне тренер требует выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Хохлов известен по выступлениям за ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Также в карьеры футболисты были голландский ПСВ и испанский «Реал Сосьедад».

После окончания карьеры он занялся тренерской деятельностью. Последним местом работы 46-летнего Хохлова на сегодняшний день является волгоградский «Ротор», который он покинул в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов
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