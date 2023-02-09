Греческий нападающий Георгиос Гиакумакис перешёл из «Селтика» в «Атланту Юнайтед», сообщает официальный сайт американского клуба.

Сумма трансфера 28-летнего футболиста составила 4,3 миллиона фунтов (примерно 4,8 миллиона евро). Рыночная стоимость Гиакумакиса оценивается в 5 миллионов евро. Контракт грека с «Атлантой Юнайтед» рассчитан до конца декабря 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Селтика» 28 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он также защищал цвета АЕКа и «Платаниаса».

После 25 туров текущего розыгрыша чемпионата Шотландии «Селтик» возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков.