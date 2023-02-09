Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Гиакумакис перешёл из «Селтика» в клуб МЛС официально

09 Февраля 2023 • 10:43 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Сан-Хосе Эрткуэйкс
26.02 03:30

Греческий нападающий Георгиос Гиакумакис перешёл из «Селтика» в «Атланту Юнайтед», сообщает официальный сайт американского клуба.

Сумма трансфера 28-летнего футболиста составила 4,3 миллиона фунтов (примерно 4,8 миллиона евро). Рыночная стоимость Гиакумакиса оценивается в 5 миллионов евро. Контракт грека с «Атлантой Юнайтед» рассчитан до конца декабря 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Селтика» 28 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он также защищал цвета АЕКа и «Платаниаса».

После 25 туров текущего розыгрыша чемпионата Шотландии «Селтик» возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Селтик Атланта Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Георгиос Гиакумакис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛАНТА ЮНАЙТЕД САН-ХОСЕ ЭРТКУЭЙКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
10:43 · Шотландия
Гиакумакис перешёл из «Селтика» в клуб МЛС официально
05 Февраля
09:00 · Шотландия
Нападающий «Селтика» Якумакис продолжит карьеру в МЛС
03 Февраля
04:15 · Шотландия
«Абердин» посыпался - последние матчи в чемпионате проиграны с общим счетом 1:14
26 Января
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Рейнджерс» высказались о возможном трансфере Дзюбы
25 Января
02:48 · Шотландия
Любительский клуб прикончил 117-летний рекорд «Абердина»
24 Января
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» рассматривает вариант с назначением Постекоглу на роль главного тренера
23 Января
20:14 · Англия. Чемпионшип
«Рейнджерс» объявил о переходе Кантуэлла
22 Января
16:43 · Германия. Бундеслига
​Юранович стал игроком клуба «Унион Берлин» официально
21 Января
07:14 · Шотландия
Полузащитник, которым интересовались «Локомотив» и «Барселона», вероятнее всего перейдёт в «Рейнджерс»
00:23 · Германия. Бундеслига
​Юранович близок к трансферу в клуб Бундеслиги
20 Января
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не исключает трансфер Юрановича
13 Января
18:38 · Россия. Премьер-лига
Агент вратаря Коновалова заявил, что его клиент не хочет возвращаться в РПЛ
08 Января
08:40 · Шотландия
Бывшего игрока «Селтика» и сборной Ирландии «приняли» с кокаином
07 Января
11:34 · Италия. Серия А
«Монца» контактировала с полузащитником «Селтика» Юрановичем
02 Января
22:59 · Шотландия
«Селтик» и «Рейнджерс» выдали боевую ничью
Все новости
Рекомендуем