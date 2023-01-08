Бывшего игрока «Селтика» и сборной Ирландии «приняли» с кокаином

Неприятности в жизни Энтони Стоукса - 34-летнего экс-нападающего «Селтика» и сборной Ирландии. Его арестовали после погони на автомобиле, а после обыска выяснилась и причина бегства Стоукса - в машине был обнаружен кокаин, а также большая сумма денег, которая, как подозревает полиция, могла появиться вследствие продажи наркотиков.

Теперь игроку грозит суд и хорошее наказание, сообщает derbyderbyderby.it - в вину ему вменяют не только дела, связанные с наркотиками, но и опасное вождение, которое поставило под угрозу здоровье окружающих, в том числе и полицейских. Все это случилось в Крамлине - одном из районов ирландской столицы, Дублина.