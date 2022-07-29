Воспитанник «Ливерпуля» составит конкуренцию российскому вратарю в шотландском клубе

Шамал Джордж перебрался из английского «Колчестера» в «Ливингстон», где будет конкурировать за место «первого номера» с Иваном Коноваловым.

24-летний воспитанник «Ливерпуля» большую часть своей карьеры провёл в четвёртой по силе английской лиге, а Коновалов представляет цвета «Ливингстона» с января текущего года. В ближайшее время главному тренеру «жёлто-чёрных» предстоит решить, кому из вратарей доверить место в основе на матч первого тура шотландского Премьершипа против действующего финалиста Лиги Европы – «Рейнджерс». Поединок состоится в субботу.

Шамал Джордж находился в системе «Ливерпуля» с 2009 по 2020 год, но так и не дебютировал за первую команду «красных».