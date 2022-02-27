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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Бывший футболист «Ливерпуля»: Ван Дейк сломал меня и в прямом, и в переносном смысле

27 Февраля 2022 • 23:37 Комментировать
Хиберниан
0:0
Селтик
окончен

В 2013 году молодой английский нападающий Майкл Нгоо перешел из молодежной команды «Ливерпуля» во взрослую, и сразу же был отдан в аренду в шотландский «Килмарнок» (за «Ливерпуль» Нгоо в итоге так ни разу и не сыграл).

Там, в Шотландии, в одном из матчей ему пришлось сыграть против Виргила ван Дейка, ныне главного столба обороны «Ливерпуля». Тогда голландец выступал за «Селтик». И в одном из единоборств ван Дейк сошелся с Нгоо, после чего последовали тяжелая травма и два года отлучения от футбола

- Это уничтожило меня не только физически, но и психологически. После первой операции врач сказал мне, что я больше не смогу играть в футбол, и потому я согласился на еще одну операцию, чтобы получить такую возможность. Без футбола мне было очень плохо и пусто. Я просто ездил на машине по улицам, слушал музыку и не знал, чем себя занять без игры, - поведал Нгоо, слова которого цитирует ilposticipo.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Виргил Ван Дейк Майкл Нгоо Килмарнок
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