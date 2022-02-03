«Селтик» уничтожил «Рейнджерс» еще в первом тайме и вернул себе лидерство в Шотландии

Смена лидера в чемпионате Шотландии - в дерби двух команд из Глазго сильнее оказался «Селтик», который забил «рейнджерам» три безответных мяча.

Причем все они влетели в ворота «Глазго» уже в первом тайме - оправиться от такого удара подопечные Джованни ван Бронкхорста так и не сумели. Два гола забил Рео Хатате, еще один записал на свой счет Лиэль Абада, более того - оба записали на свой счет и ассисты, так как в голевых эпизодах действовали вместе.

В результате «Селтик» впервые с августа вышел в лидеры чемпионата - теперь у него 57 очков, а у «Рейнджерс» - 56.