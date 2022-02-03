«Селтик» уничтожил «Рейнджерс» еще в первом тайме и вернул себе лидерство в Шотландии

Смена лидера в чемпионате Шотландии - в дерби двух команд из Глазго сильнее оказался «Селтик», который забил «рейнджерам» три безответных мяча.
Причем все они влетели в ворота «Глазго» уже в первом тайме - оправиться от такого удара подопечные Джованни ван Бронкхорста так и не сумели. Два гола забил Рео Хатате, еще один записал на свой счет Лиэль Абада, более того - оба записали на свой счет и ассисты, так как в голевых эпизодах действовали вместе.
В результате «Селтик» впервые с августа вышел в лидеры чемпионата - теперь у него 57 очков, а у «Рейнджерс» - 56.
Протокол игры
|(1:0) Хатате Рео5'
|(2:0) Хатате Рео42'
|(3:0) Абада Лиэль44'
Харт Джо•Юранович Йосип•Картер-Викерс Кэмерон•Старфельт Карл•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью 88' (Соро Исмаила ( 88') •Макгрегор Каллум • 22'Хатате Рео 72' (Маккарти Джеймс ( 72') •Абада Лиэль 62' (Форрест Джеймс ( 62') •Якумакис Георгиос 62' (Маеда Даизен ( 62') •Жота Серран 87' (Ben Doak ( 87' ) 90'
Запасные: Ралстон Энтони•Уэлш Стивен•Скэйлз Лиам•Бэйн Скотт
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс • 74'Голдсон Коннор•Угелумба Кэлвин • 52'Баришич Борна 46' (Сакала Фэшн ( 46') •Арфилд Скотт•Камара Глен 46' (Джек Райан ( 46') •Арибо Джо•Диалло Амад 46' (Балогун Леон ( 46' ) • 76'Руф Кемар•Кент Райан
02 февраля. Стадион "Селтик Парк".
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