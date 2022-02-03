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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» уничтожил «Рейнджерс» еще в первом тайме и вернул себе лидерство в Шотландии

03 Февраля 2022 • 01:32 Комментировать
Селтик
3:0
Глазго Рейнджерс
окончен

Смена лидера в чемпионате Шотландии - в дерби двух команд из Глазго сильнее оказался «Селтик», который забил «рейнджерам» три безответных мяча.

Причем все они влетели в ворота «Глазго» уже в первом тайме - оправиться от такого удара подопечные Джованни ван Бронкхорста так и не сумели. Два гола забил Рео Хатате, еще один записал на свой счет Лиэль Абада, более того - оба записали на свой счет и ассисты, так как в голевых эпизодах действовали вместе.

В результате «Селтик» впервые с августа вышел в лидеры чемпионата - теперь у него 57 очков, а у «Рейнджерс» - 56.

Протокол игры  
Селтик 3:0Глазго Рейнджерс
(1:0) Хатате Рео5'   
(2:0) Хатате Рео42'   
(3:0) Абада Лиэль44'   
Харт ДжоЮранович ЙосипКартер-Викерс КэмеронСтарфельт КарлТэйлор ГрэгО'Райли Мэттью  88' (Соро Исмаила (  88') Макгрегор Каллум   22'Хатате Рео  72' (Маккарти Джеймс (  72') Абада Лиэль  62' (Форрест Джеймс (  62') Якумакис Георгиос  62' (Маеда Даизен (  62') Жота Серран  87' (Ben Doak (  87'   90')
Запасные: Ралстон ЭнтониУэлш СтивенСкэйлз ЛиамБэйн Скотт
Макгрегор АлланТавернье Джеймс   74'Голдсон КоннорУгелумба Кэлвин   52'Баришич Борна  46' (Сакала Фэшн (  46') Арфилд СкоттКамара Глен  46' (Джек Райан (  46') Арибо ДжоДиалло Амад  46' (Балогун Леон (  46'   76') Руф КемарКент Райан
Запасные: Сэндс ДжеймсДэвис СтивенИттен СедрикЛандстрем ДжонЛоури АлексМаклафилин Джон
02 февраля. Стадион "Селтик Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Селтик
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окончен Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс 2.25 3.25 3.30
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