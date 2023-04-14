Икарди оформил хет-трик за один тайм

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди сегодня вечером отметился хет-триком. В Стамбуле «львы» принимали дома «Кайсериспор» и не оставили никаких шансов команде из Центральной Турции – 6:0.

После первого тайма команда Икарди уже вела со счётом 4:0, а сам аргентинец умудрился забить на 18-й, 42-й и 12-й добавленной к первому тайму минуте.

Помимо Икарди, за стамбульский клуб в прошедшей игре отличились Милот Рашица, Керем Актюркоглу и Николо Дзаньоло.

Отметим, что «Галатасарай» неумолимо рвётся к чемпионству – он опережает «Фенербахче» со второго места на девять очков. Правда, у «Фенера» на одну сыгранную игру меньше.