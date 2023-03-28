Дзаньоло высказался о карьере в Турции

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло рассказал о нынешнем периоде своей карьеры. В настоящий момент хавбек выступает в чемпионате Турции за стамбульский «Галатасарай».

«Пока не могу точно сказать, что отработаю в Турции весь свой контракт. Помимо «Галатасарая» у меня были варианты с «Борнмутом» и «Фенербахче», однако на тот момент я уже достиг договоренности с «Галатасараем». Мне здесь нравится, у команды отличный стадион и болельщики», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний полузащитник пополнил ряды «Галатасарая» в зимнее трансферное окно. Он заключил с клубом контракт до середины 2027 года.