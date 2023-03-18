В Гане простились с погибшим при землетрясении в Турции Атсу

В Гане в городе Аккра вчера простились с Кристианом Атсу – ганским футболистом, погибшим в феврале при землетрясениях в Турции. Об этом сообщает AFP.

Траурная церемония состоялась в Государственном дворце Аккры. На неё выступил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, а также другие представители ганского футбола, друзья и близкие игрока.

Напомним, что 6 февраля Турцию потрясли сильнейшие с 1939 года землетрясения. Атсу был игроком «Хатайспора» - клуба, который базируется в городе Хатай. Хатай стал одним из самых пострадавших от землетрясения крупных городов юго-востока Турции.

Драматично то, что за несколько часов до катастрофы Атсу забил победный гол за «Хатайспор» в матче против «Касымпаши» в чемпионате Турции. Этот гол стал его последним в жизни.