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В Гане простились с погибшим при землетрясении в Турции Атсу

18 Марта 2023 • 09:31 Комментировать

В Гане в городе Аккра вчера простились с Кристианом Атсу – ганским футболистом, погибшим в феврале при землетрясениях в Турции. Об этом сообщает AFP.

Траурная церемония состоялась в Государственном дворце Аккры. На неё выступил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, а также другие представители ганского футбола, друзья и близкие игрока.

Напомним, что 6 февраля Турцию потрясли сильнейшие с 1939 года землетрясения. Атсу был игроком «Хатайспора» - клуба, который базируется в городе Хатай. Хатай стал одним из самых пострадавших от землетрясения крупных городов юго-востока Турции.

Драматично то, что за несколько часов до катастрофы Атсу забил победный гол за «Хатайспор» в матче против «Касымпаши» в чемпионате Турции. Этот гол стал его последним в жизни.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция Кристиан Атсу
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