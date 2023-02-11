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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Икарди пообещал подарить свою футболку мальчику, которого спасли после землетрясения в Турции

11 Февраля 2023 • 04:25 Комментировать

Турция переживает последствия разрушительного землетрясения, время от времени спасателям удается спасти еще живых людей, и одной из таких историй стало спасение мальчика Кадыра, которого достали живым через 87 часов после землетрясения.

Выбравшись из каменного плена, Кадыр на радостях сымитировал жест Мауро Икарди, забивающего гол. Выступающего за «Галатасарай» аргентинского нападающего настолько растрогало это, что он пообещал Кадыру свою футболку.

- Надеюсь увидеть тебя поскорее, я обниму тебя и подарю тебе свою футболку, - написал в социальной сети аргентинский нападающий. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
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