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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Озил - о Роналду: «Это он со мной играл»

06 Февраля 2023 • 05:35 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Месут Озил высказался о совместных выступлениях с португальским форвардом Криштиану Роналду за «королевский» клуб.

Один из болельщиков поинтересовался, каково немцу было играть за одну команду с КриРо. На это Месут ответил: «Спросите его, это он играл с мной».

В настоящий момент Озил выступает в чемпионате Турции за «Истанбул Башакшехир». Немецкий футболист пополнил ряды этого коллектива летом прошлого года.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Месут Озил
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