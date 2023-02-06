Озил - о Роналду: «Это он со мной играл»

Экс-футболист мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Месут Озил высказался о совместных выступлениях с португальским форвардом Криштиану Роналду за «королевский» клуб.

Один из болельщиков поинтересовался, каково немцу было играть за одну команду с КриРо. На это Месут ответил: «Спросите его, это он играл с мной».

В настоящий момент Озил выступает в чемпионате Турции за «Истанбул Башакшехир». Немецкий футболист пополнил ряды этого коллектива летом прошлого года.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.