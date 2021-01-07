Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Манджукич ведёт переговоры с турецким грандом

07 Января 2021, 13:27,

twitter.com

Хорватский нападающий Марио Манджукич, ранее выступавший за туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и мюнхенскую «Баварию», может трудоустроиться в чемпионате Турции.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, подписать 34-летнего футболиста намерен стамбульский «Бешикташ». Стороны уже вступили в переговоры и обсуждают контракт до 2022-го года. Отмечается, что Марио не против перейти в турецкий клуб

В настоящий момент Манджукич находится в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хорвату со стороны московского «Локомотива», однако сделка не состоялась.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бешикташ, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси
​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!