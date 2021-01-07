Манджукич ведёт переговоры с турецким грандом

|
07 Января 2021, 13:27,
|
|
Хорватский нападающий Марио Манджукич, ранее выступавший за туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и мюнхенскую «Баварию», может трудоустроиться в чемпионате Турции.
Согласно информации журналиста Николо Скиры, подписать 34-летнего футболиста намерен стамбульский «Бешикташ». Стороны уже вступили в переговоры и обсуждают контракт до 2022-го года. Отмечается, что Марио не против перейти в турецкий клуб
В настоящий момент Манджукич находится в статусе свободного агента.
Ранее СМИ сообщали об интересе к хорвату со стороны московского «Локомотива», однако сделка не состоялась.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бешикташ, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич