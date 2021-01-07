Манджукич ведёт переговоры с турецким грандом

Хорватский нападающий Марио Манджукич, ранее выступавший за туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и мюнхенскую «Баварию», может трудоустроиться в чемпионате Турции.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, подписать 34-летнего футболиста намерен стамбульский «Бешикташ». Стороны уже вступили в переговоры и обсуждают контракт до 2022-го года. Отмечается, что Марио не против перейти в турецкий клуб

В настоящий момент Манджукич находится в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хорвату со стороны московского «Локомотива», однако сделка не состоялась.