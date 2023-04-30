«Порту» в меньшинстве не упустил победу над «Боавиштой»

В 30-м туре Примейры «Порту» принимал середняков из «Боавишты» и провёл не простой матч. Мехди Тареми реализовал пенальти на 59-й минуте, а на экваторе второго тайма прямую красную карточку получил Иван Маркано, оставив «драконов» в меньшинстве. Тем не менее, «Порту» не пропустил и празднует пятую победу подряд. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Тареми Мехди59'
Кошта Диогу•Манафа Вилсон46' (Мартинес Антонио III (46'•Кардозу Фабиу70') •Пепе Кеплер•Маркано Иван• 67'Венделл Боргес•Отавио Эдмилсон•Эуштакиу Стивен46' (Галено Вандерсон (46') •Урибе Матеус• 84'Пепе VI•Эванилсон46' (Франко Андре (46') •Тареми Мехди 42'89' (Груйич Марко (89')
Бракалли Рафаэл•Кэннон Реджи83' (Joel da Silva (83') •Сассо Венсан•Абаскаль Родриго•Онимаэчи Сопуручукву Бруно•Макута Гайус 25'83' (Мальейру Педро (83') •Перес Себастьян74' (Боженик Роберт (74') •Агра Салвадор 20'63' (Горре Кенджи (63') • 90'Лоуренсу Бруну II•Мангаш Рикарду•Нжие Юсуфа 43'
30 апреля. Стадион "Драгау" (Порту).
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