«Порту» в меньшинстве не упустил победу над «Боавиштой»

В 30-м туре Примейры «Порту» принимал середняков из «Боавишты» и провёл не простой матч. Мехди Тареми реализовал пенальти на 59-й минуте, а на экваторе второго тайма прямую красную карточку получил Иван Маркано, оставив «драконов» в меньшинстве. Тем не менее, «Порту» не пропустил и празднует пятую победу подряд. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка.