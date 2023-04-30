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«Порту» в меньшинстве не упустил победу над «Боавиштой»

30 Апреля 2023 • 21:59 Комментировать
Порту
1:0
Боавишта
окончен

В 30-м туре Примейры «Порту» принимал середняков из «Боавишты» и провёл не простой матч. Мехди Тареми реализовал пенальти на 59-й минуте, а на экваторе второго тайма прямую красную карточку получил Иван Маркано, оставив «драконов» в меньшинстве. Тем не менее, «Порту» не пропустил и празднует пятую победу подряд. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка.

Протокол игры  
Порту1:0Боавишта
(1:0) Тареми Мехди59'  
Кошта ДиогуМанафа Вилсон 46' (Мартинес Антонио III ( 46'Кардозу Фабиу 70') Пепе КеплерМаркано Иван  67'Венделл БоргесОтавио ЭдмилсонЭуштакиу Стивен 46' (Галено Вандерсон ( 46') Урибе Матеус  84'Пепе VIЭванилсон 46' (Франко Андре ( 46') Тареми Мехди  42' 89' (Груйич Марко ( 89')
Запасные: Лодер ДэнниКонсейсау РодригуРамош КлаудиуЗанузи Зайду
Бракалли РафаэлКэннон Реджи 83' (Joel da Silva ( 83') Сассо ВенсанАбаскаль РодригоОнимаэчи Сопуручукву БруноМакута Гайус  25' 83' (Мальейру Педро ( 83') Перес Себастьян 74' (Боженик Роберт ( 74') Агра Салвадор  20' 63' (Горре Кенджи ( 63'  90') Лоуренсу Бруну IIМангаш РикардуНжие Юсуфа  43'
Запасные: Robson ReisГонсалвеш Жуан IIMartim TavaresВатай МасакиКамара Ибраима III
30 апреля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Боавишта Порту
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