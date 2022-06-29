Как сложилась карьера футболистов, которых «Бенфика» продала дороже всего

«Бенфика» умеет продавать своих игроков за большие деньги. Многие футболисты после ухода из Лиссабона сделали успешную карьеру, но не все. Сетевое изданиевспоминает, как сложилась судьба ушедших игроков.

Этим летом «Бенфика» за 75 млн евро (здесь и далее, по данным портала transfermarkt) продала Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». Это вторая по стоимости продажа лиссабонцев в истории. Естественно, пока сложно сказать, как он раскроется, но статистика подтверждает, что футболисты из «Бенфики» в основном раскрываются.

12. Фабиу Коэнтрау – 30 млн евро

У Фабиу Коэнтрау карьера получилась странной. В 20 лет он из «Бенфики» уезжал в аренду в «Сарагосу», затем его отправляли в «Риу Аве». Однако в 2009 году Коэнтрау начал раскрываться. Он блеснул на чемпионате мира-2010, а спустя год оказался в мадридском «Реале». Сначала португалец там действовал ярко, на него делали ставку, но постепенно он как-то сник. Аренды в «Монако», лиссабонский «Спортинг», а в 2018-м вернулся в родной «Риу Аве», где и завершил карьеру.

11. Родриго – 30 млн евро

Воспитанник «Реала» не пригодился своему клубу, и «Бенфика» его приобрела за 6 млн евро. Сначала это выглядело неудачной инвестицией, уже спустя сезон лиссабонцы отправили его в аренду в «Болтон». В Англии Родриго себя тоже не проявил, вернулся в Португалию и тогда стал раскрываться и забивать. В 2014-м «Валенсия» сначала арендовала, а потом и купила форварда за 30 млн евро. Форвард был ярок, выступал за сборную Испании, но всё же полностью себя проявить не смог. Последние два года Родриго выступает за «Лидс», но английский этап карьеры у него опять не получается.

10. Гонсало Гуэдеш – 30 млн евро

В 2017-м Гуэдеш казался чуть ли не наследником Криштиану Роналду для португальского футбола. Он здорово начинал в «Бенфике», и за ним выстроилась очередь больших клубов. Конкуренцию выиграл «ПСЖ», который готов был сорить деньгами налево и направо. Однако в Париже Гуэдешу было очень сложно себя показать. Уже спустя полгода он отправился в «Валенсию», где смог стать лидером команды. В 2018-м «лос чес» выкупили права на португальца за 40 млн евро. К сожалению, из-за этого Денис Черышев присел на лавку в испанской команде. Гуэдеш не стал новым Роналду, но в «Валенсии» показал себя здорово, и этим летом ожидается его переход в топ-клуб.

9. Анхель ди Мария – 33 млн евро

Карьера ди Марии – штука странная. С одной стороны, аргентинец не может жаловаться на отсутствие трофеев, с другой – есть чувство, что он мог бы добиться многого, но не получил должного признания. В 2010-м он перешёл в «Реал» в статусе восходящей звезды. В Мадриде ди Мария был очень эффективен – это доказывает статистика: 36 голов и 84 ассиста в 190 матчах! Однако в 2014-м «Реал» его променял на Хамеса Родригеса. Уже тогда говорили, что мадридцы предпочли колумбийца из-за его модельной внешности, которая позволяла лучше продавать рекламу. Сейчас ни у кого нет сомнений, что ди Мария – футболист более высокого уровня. Аргентинец отправился в «МЮ», где заиграть толком не смог, и уже через год оказался в «ПСЖ». В Париже ди Мария стал звездой, но всё же чемпионат Франции котируется ниже, чем Испании, Англии или Италии. Зато именно на счету ди Марии победный гол в финале Кубка Америки. Этим летом футболист покинул «ПСЖ», но планирует оказаться в новом топ-клубе, так что ждём продолжения.

8. Ренату Саншеш – 35 млн евро

В 2016 году о Ренату Саншеше говорили буквально из каждого утюга. Юный португалец представлялся будущей звездой футбола, и за него отчаянно вели борьбу топ-клубы. Какое-то время главным претендентом был «МЮ», но в итоге конкуренцию выиграла «Бавария». Мюнхенцы спешили закрыть сделку до старта чемпионата Европы и сумели это сделать. Казалось, все были свидетелями старта большой карьеры, но в Мюнхене Саншеш как-то зачах. Уже через год он уехал в годичную аренду в «Суонси», где был бледен. Когда в 2019-м «Бавария» сумела продать португальца в «Лилль» за 20 миллионов, это выглядело успешной сделкой. Однако во Франции Саншеш обрёл себя и доказал, что все авансы были не зря. Этим летом ему исполнится 25 лет, и он готовится к новому переходу в топ-клуб. Возможно, сейчас Саншеш готов показать себя в полной мере.

7. Виктор Линделоф – 35 млн евро

В 2017 году «Манчестер Юнайтед» искал центрального защитника и нашёл его в Португалии. За 35 млн евро из «Бенфики» на «Олд Траффорд» отправился Виктор Линделоф. В то время швед котировался высоко, и многие ждали, что он станет новым звёздным защитником. Спустя 5 лет можно говорить, что этого не случилось. Линделоф играет с ошибками и уж точно он не стал оплотом обороны. Показательно, что с тех пор «МЮ» купил Магуайра и Варана, а скандинав, по сути, стал запасным футболистом. Интересно, что, по слухам, в 2017-м Линделоф мог вместо Манчестера отправиться в «Зенит».

6. Нелсон Семеду – 35,7 млн евро

После ухода Дани Алвеса «Барселона» активно искала замену ему на правом фланге, и в 2017-м каталонцы приобрели у «Бенфики» их латераля. Семеду в то время высоко котировался, так что этот трансфер выглядел для «блауграны» логичным. Однако в «Барселоне» на высокий уровень португалец выйти не смог. Он провёл за каталонцев более 100 матчей, но за это время сделал всего 11 результативных передач. В «Барселоне» от латералей ждут более активной поддержки атаки. Когда в 2020-м «Вулверхэмптон» предложил за Семеду 32 млн – «блауграна» согласилась. Защитнику 28 лет, он продолжает играть в Англии, но уже вряд ли стоит ждать от него больших свершений.

5. Рауль Хименес – 38 млн евро

Любители футбольных симуляторов давно знали Рауля Хименеса, но в Европу он переехал лишь в 23 года, оказавшись в мадридском «Атлетико». В составе «матрасников» он не слишком хорошо себя зарекомендовал, забив всего 1 гол, и уже спустя год оказался в «Бенфике». В Португалии дела Хименеса шли лучше, но не блестяще. В общей сложности в 118 матчах он забил 31 гол и сделал 13 результативных передач. Когда в 2018 году «Вулверхэмптон» арендовал Хименеса, в Лиссабоне были довольны. Однако в Англии дела у форварда пошли в гору, и следующим летом «волки» выкупили нападающего. За «Вулверхэмптон» Хименес уже провёл 146 матчей и наколотил 54 гола, добавив к ним 23 результативные передачи. Если бы не серьёзная травма головы, то показатели могли быть ещё лучше. Хименес явно нашёл свою команду и смог показать себя.

4. Аксель Витсель – 40 млн евро

Летом 2012 года «Зенит» за большие деньги купил двух футболистов из Португалии – Халка и Витселя. В Санкт-Петербурге надеялись, что они помогут команде достичь определённых высот в Лиге чемпионов. Этого не случилось, хотя оба свой высокий класс доказали. Витсель был ярок, но сумел выиграть в «Зените» лишь один чемпионат и один кубок. Продлевать свой контракт он не захотел и в январе 2017-го, как казалось, уехал доигрывать в Китай. Однако спустя полтора года Витсель вернулся в Европу и пробился в основу дортмундской «Боруссии», где был важным футболистом. Этим летом Витсель покинул немецкий клуб, но планирует остаться в Европе.

3. Эдерсон – 40 млн евро

Для футбола Гвардиолы очень важно иметь вратаря, который хорошо играет ногами. По этой причине испанец сразу забраковал Джо Харта, но Клаудио Браво в Англии заиграть не смог. В итоге летом 2017 года «Манчестер Сити» заплатил 40 млн евро за Эдерсона и явно остался доволен этим решением. Порой бразилец заигрывается, можно вспомнить несколько его ляпов. Однако в целом Эдерсон играет надёжно в воротах, а также даёт возможность обыгрываться с защитниками и начинает атаки. Всё то, что нужно Гвардиоле, который принёс «горожанам» уже большое количество трофеев.

2. Рубен Диаш – 68 млн евро

В конце лета 2020 года «Манчестер Сити» заплатил 68 млн евро за Рубена Диаша, и это несравненное попадание. Хосеп Гвардиола долго искал центрального защитника, который подойдёт его системе, и португалец стал тем, что нужно. Диаш уверенно занял место в основе и является настоящим столпом обороны «горожан». По итогам дебютного сезона он и вовсе был признан лучшим игроком сезона. Диашу 25 лет, так что ещё может прогрессировать.

1. Жоау Фелиш – 127,2 млн евро

Самый дорогой игрок в истории «Бенфики» и всего португальского футбола – Жоау Фелиш. Летом 2020 года лиссабонцы за него получили от мадридского «Атлетико» 127,2 млн евро! Фелиш провёл за «Бенфику» на взрослом уровне всего один сезон, причём ярко он себя показал только во второй части. Однако «матрасникам» этого хватило, чтобы совершить столь крупный трансфер.

Реклама

Откровенно говоря, пока кажется, что «Атлетико» переплатил. Фелиш – талантливый футболист, который иногда блещет. Однако пока он не приближается к статистике в «Бенфике». В Лиссабоне во всех турнирах он набрал 20+11 по системе «гол+пас» в 43 матчах. В «Атлетико» его показатели равны 29+15, но в 110 поединках. Фелиш ещё молод (ему 22 года), а система Диего Симеоне не предполагает результативной игры. Тем не менее есть вопросы, стоил ли он своих денег.

Роман Андреев