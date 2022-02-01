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Семеду возвращается в Португалию

01 Февраля 2022 • 06:08 Комментировать
Арока
...
Порту
9.00 5.10 1.35
06.02 21:00

Хавбек пирейского «Олимпиакоса» продолжит карьеру в Португалии - Рубен Семеду вернется в родные пенаты, но не в «Спортинг», воспитанником которого является 27-летний футболист, а в лидирующий в чемпионате страны «Порту». Ранее Семеду уже играл, кроме «Спортинга», в таких командах, как «Витория» и «Риу Аве».

В «Олимпиакосе» он оказался в 2019 году и за все это время успел сыграть в 57 матчах за греческий клуб. В «Порту» он переходит на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

На счету Семеду есть три выступления в составе португальской сборной, а также не очень приятные ситуации с нарушениями закона - его дважды арестовывали, за угрозу оружием, а также по подозрению в изнасиловании в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Порту Рубен Семеду трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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