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Жоау Мариу стал игроком «Бенфики»

13 Июля 2021, 13:11,

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и миланского «Интера» Жоау Мариу вернулся в чемпионат Португалии. 28-летний футболист подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение хавбека с «орлами» рассчитано до лета 2026 года. Напомним, что «Бенфика» подписала Мариу бесплатно, поскольку контракт игрока с «нерадзурри» истек в конце июня.

В минувшем сезоне Жоау выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». Полузащитник принял участие в 28 встречах Примейры, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам прошлого сезона «Бенфика» финишировала на третьем месте в Примейре.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Жоау Мариу, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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