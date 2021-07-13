Жоау Мариу стал игроком «Бенфики»

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и миланского «Интера» Жоау Мариу вернулся в чемпионат Португалии. 28-летний футболист подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение хавбека с «орлами» рассчитано до лета 2026 года. Напомним, что «Бенфика» подписала Мариу бесплатно, поскольку контракт игрока с «нерадзурри» истек в конце июня.

В минувшем сезоне Жоау выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». Полузащитник принял участие в 28 встречах Примейры, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам прошлого сезона «Бенфика» финишировала на третьем месте в Примейре.