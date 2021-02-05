Игрок «Порту» угодил в больницу, получив по голове в столкновении с Крицюком

В матче 17-го тура Примейры «Белененсеш» не проиграл «Порту» (0:0). Игра надолго прерывалась на 86-й минуте, когда российский голкипер хозяев Станислав Крицюк столкнулся с соперником Нану, ударив его по голове.

Пострадавший потерял сознание, на поле поспешили врач и массажист. Вскоре к ним присоединились еще две медицинские бригады и пожарные. В это время участники матча выглядели очень встревоженными, кто-то молился. В итоге Нану пришел в сознание, его зафиксировали на носилках и на выехавшей к воротам «Белененсеша» скорой помощи увезли в больницу.

Пожелаем Нану скорейшего и полного выздоровления!