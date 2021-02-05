Чемпионат Португалии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Игрок «Порту» угодил в больницу, получив по голове в столкновении с Крицюком

05 Февраля 2021, 00:30,

ФК "Краснодар"

В матче 17-го тура Примейры «Белененсеш» не проиграл «Порту» (0:0). Игра надолго прерывалась на 86-й минуте, когда российский голкипер хозяев Станислав Крицюк столкнулся с соперником Нану, ударив его по голове.

Пострадавший потерял сознание, на поле поспешили врач и массажист. Вскоре к ним присоединились еще две медицинские бригады и пожарные. В это время участники матча выглядели очень встревоженными, кто-то молился. В итоге Нану пришел в сознание, его зафиксировали на носилках и на выехавшей к воротам «Белененсеша» скорой помощи увезли в больницу.

Пожелаем Нану скорейшего и полного выздоровления!
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Порту, Станислав Крицюк, Белененсеш, нану
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место