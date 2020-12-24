«Порту» победил «Бенфику» в матче за Суперкубок Португалии

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24 Декабря 2020, 08:45,
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В Португалии состоялся поединок за Суперкубок страны - «Порту» встречался с лиссабонской «Бенфикой». Матч завершился победой «драконов» со счетом 2:0. Голами отметились Сержиу Оливейра, реализовавший пенальти, и Луис Диас.
«Порту» стал 22-кратным обладателем суперкубка. На счету «Бенфики» восемь побед в поединках за этот трофей.
Протокол игры
|(1:0) Оливейра Сержиу 25'
|(2:0) Диас Луис 90'
Марчесин Агустин • Манафа Вилсон • М'Бемба Шансель 57' 76' ( Лейте Диогу ( 76') • Пепе Кеплер • 36'Занузи Зайду • Отавио Эдмилсон • Оливейра Сержиу 53' 89' ( Мартинес Антонио III ( 89') • Урибе Матеус • Корона Хесус 90' ( Ромариу ( 90') • Марега Мусса 89' ( Груйич Марко ( 89') • Тареми Мехди 77' ( Диас Луис ( 77')
Запасные: Мариу Жоау III • Кошта Диогу
Влаходимос Одиссей • Жилберто Жуниор 89' ( Педриньо II ( 89') • Отаменди Николас • Вертонген Ян • Гримальдо Алехандро 89' ( Гонсалвеш Диогу ( 89') • Силва Рафа 64' ( Сеферович Харис ( 64' ) • 90'Вайгль Юлиан 30' 89' ( Тавареш Нуну ( 89') • Адель Таарабт • Эвертон Соарес • Вальдшмидт Лука • Нуньес Дарвин
Запасные: Жардел Нивалдо • Лейте Элтон • Самарис Андреас
23 декабря. Стадион "Муниципал де Авейру".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Порту, Бенфика