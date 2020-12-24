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«Порту» победил «Бенфику» в матче за Суперкубок Португалии

24 Декабря 2020, 08:45,

Global Look Press

В Португалии состоялся поединок за Суперкубок страны - «Порту» встречался с лиссабонской «Бенфикой». Матч завершился победой «драконов» со счетом 2:0. Голами отметились Сержиу Оливейра, реализовавший пенальти, и Луис Диас.

«Порту» стал 22-кратным обладателем суперкубка. На счету «Бенфики» восемь побед в поединках за этот трофей.

Протокол игры  
Порту 2:0 Бенфика
(1:0) Оливейра Сержиу 25'    
(2:0) Диас Луис 90'    
Марчесин Агустин Манафа Вилсон М'Бемба Шансель   57'   76' (Лейте Диогу (   76') Пепе Кеплер   36' Занузи Зайду Отавио Эдмилсон Оливейра Сержиу   53'   89' (Мартинес Антонио III (   89') Урибе Матеус Корона Хесус   90' (Ромариу (   90') Марега Мусса   89' (Груйич Марко (   89') Тареми Мехди   77' (Диас Луис (   77')
Запасные: Мариу Жоау III Кошта Диогу
Влаходимос Одиссей Жилберто Жуниор   89' (Педриньо II (   89') Отаменди Николас Вертонген Ян Гримальдо Алехандро   89' (Гонсалвеш Диогу (   89') Силва Рафа   64' (Сеферович Харис (   64'   90') Вайгль Юлиан   30'   89' (Тавареш Нуну (   89') Адель Таарабт Эвертон Соарес Вальдшмидт Лука Нуньес Дарвин
Запасные: Жардел Нивалдо Лейте Элтон Самарис Андреас
23 декабря. Стадион "Муниципал де Авейру".

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Порту, Бенфика
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