Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гави переведён в молодёжку «Барселоны»

24 Марта 2023 • 19:52 Комментировать

С пятницы полузащитник Гави снова числится как игрой молодёжного состава «Барселоны». Об этом рассказывает Mundo Deportivo.

Ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» по регистрации нового контракта Гави. Чтобы зарегистрировать подписанное ранее соглашение, каталонскому клубу нужно будет вписаться в финансовые правила по лимиту заработных плат.  

Отметим, Гави числился игроком основы почти два месяца.

В сезоне 2022/2023 Гави провёл за «Барселону» 37 официальных матчей. В них 18-летний полузащитник забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
20:59 · Англия. Премьер-лига
Педри рассказал, хочет ли попробовать силы в АПЛ
20:40 · Испания. Ла Лига
Озил назвал «один из главных кошмаров» своей карьеры 1
19:52 · Испания. Ла Лига
​Гави переведён в молодёжку «Барселоны»
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Гранд АПЛ может перехватить Фелиша у «Челси»
18:44 · Испания. Ла Лига
​Игрок «Барселоны» может перейти в «Севилью»
18:17 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме де Йонга
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» не имеет опции выкупа Диаса, футболист вернётся в «Реал»
16:12 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси знает, что двери «Барселоны» всегда для него открыты»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Нет никаких сожалений по поводу матча с «Реалом»
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» повесил серьёзный ценник на Фелиша
15:31 · Испания. Ла Лига
Араухо может восстановиться к матчу с «Реалом»
15:28 · Испания. Ла Лига
Известна судьба Модрича в «Реале»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган всё больше склоняется к переходу в «Барселону»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» бывшего подопечного из «Вильярреала»
14:59 · Испания. Ла Лига
Озил: «Я расплакался в аэропорту, когда покидал «Реал»
Все новости
Рекомендуем