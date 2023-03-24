​Гави переведён в молодёжку «Барселоны»

С пятницы полузащитник Гави снова числится как игрой молодёжного состава «Барселоны». Об этом рассказывает Mundo Deportivo.

Ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» по регистрации нового контракта Гави. Чтобы зарегистрировать подписанное ранее соглашение, каталонскому клубу нужно будет вписаться в финансовые правила по лимиту заработных плат.

Отметим, Гави числился игроком основы почти два месяца.

В сезоне 2022/2023 Гави провёл за «Барселону» 37 официальных матчей. В них 18-летний полузащитник забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.