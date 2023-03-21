«Реал» выдвинул ультиматум Анчелотти

Будущее Карло Анчелотти зависит от выступления мадридского «Реала» в нынешнем сезоне. Как информирует Tuttomercatoweb, боссы «королевского» клуба смирились, что догнать «Барселону» в чемпионате Испании будет очень тяжело. В связи с этим от Анчелотти требуют добиться успеха в Кубке Короля и Лиге чемпионов.

Если же «сливочные» не смогут добиться успеха в этих турнирах, то итальянского специалиста с большой долей вероятности отправят в отставку.

Напомним, что в Кубке Испании мадридскому гранду противостоит каталонская «Барселона». В Лиге чемпионов подопечные Анчелотти поборются с лондонским «Челси» за выход в полуфинал.