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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» выдвинул ультиматум Анчелотти

21 Марта 2023 • 09:36 Комментировать

Будущее Карло Анчелотти зависит от выступления мадридского «Реала» в нынешнем сезоне. Как информирует Tuttomercatoweb, боссы «королевского» клуба смирились, что догнать «Барселону» в чемпионате Испании будет очень тяжело. В связи с этим от Анчелотти требуют добиться успеха в Кубке Короля и Лиге чемпионов.

Если же «сливочные» не смогут добиться успеха в этих турнирах, то итальянского специалиста с большой долей вероятности отправят в отставку.

Напомним, что в Кубке Испании мадридскому гранду противостоит каталонская «Барселона». В Лиге чемпионов подопечные Анчелотти поборются с лондонским «Челси» за выход в полуфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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