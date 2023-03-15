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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти — о Винисиусе: «Я доволен его прогрессом»

15 Марта 2023 • 19:35 Комментировать (1)

Наставник «Реал Мадрида» Карло Анчелотти поделился своим мнением насчёт бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора, а также дал комментарий по поводу конфликтных ситуаций футболиста с арбитрами.

«Я доволен его прогрессом и не особо зацикливаюсь на его конфликтах с судьями. В последнем матче он был образцовым. Но я сосредоточен на том, что он показывает на поле, и это лучшее, что он делает», — сказал Анчелотти, слова которого приводит официальный сайт мадридского клуба.

На данный момент в активе Винисиуса 8 голов и 4 результативных передачи в 24 матчах чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

После 25 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 56 очков.

Первую строчку занимает «Барселона», на счету которой 65 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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Vova52
15 Марта 2023 в 19:59
это второй ДиегоКоста и закончит также.....
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