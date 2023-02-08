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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Месси ответил, вернётся ли нападающий в «Барселону»

08 Февраля 2023 • 23:19 Комментировать (1)

Матиас Месси, который является братом нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ответил на вопрос о возможном возвращении 35-летнего форварда в каталонскую «Барселону».

«Я видел статью испанского издания, в которой говорится, что Лео должен вернуться в «Барселону». Но мы не собираемся возвращаться туда. Если же вернемся когда-то, то устроим в клубе серьезную чистку. Уберем многих, в том числе и Лапорту», - передает слова родственника Лионеля Barca Universal.

Лионель – воспитанник академии каталонского клуба. За первую команду «Барселоны» он выступал на протяжении 16 лет, после чего перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Матиас Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Февраля 2023 в 00:09
"Не брат ты мне.."... А-ха-ха-ха..
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