Брат Месси ответил, вернётся ли нападающий в «Барселону»

Матиас Месси, который является братом нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ответил на вопрос о возможном возвращении 35-летнего форварда в каталонскую «Барселону».

«Я видел статью испанского издания, в которой говорится, что Лео должен вернуться в «Барселону». Но мы не собираемся возвращаться туда. Если же вернемся когда-то, то устроим в клубе серьезную чистку. Уберем многих, в том числе и Лапорту», - передает слова родственника Лионеля Barca Universal.

Лионель – воспитанник академии каталонского клуба. За первую команду «Барселоны» он выступал на протяжении 16 лет, после чего перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.