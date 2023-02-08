Названо условие ухода Фати из «Барселоны»

Стало известно, при каких обстоятельствах нападающий Ансу Фати может покинуть каталонскую «Барселону». По данным журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» продадут своего воспитанника, если ряды команды пополнит бельгийский вингер «Атлетико» Янник Карраско.

Если этот трансфер будет оформлен, Фати может переехать на Туманный Альбион. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ансу в 50 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с каталонским грандом до середины 2027 года.