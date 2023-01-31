Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешёл в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне 29-летний футболист не провёл за команду из Виго ни одного официального матча. В прошлогоднем розыгрыше чемпионата Испании на счету Суареса четыре гола и шесть результативных передач в 38 проведённых встречах. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 5 миллионов евро.

Напомним, что ранее Суарес выступал за такие команды, как «Севилья», «Арсенал» и «Барселона». В составе каталонцев он дважды выигрывал чемпионат страны, а вместе с андалусийским клубом становился победителем Лиги Европы в 2015 году.