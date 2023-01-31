Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Денис Суарес перешёл в «Эспаньол» на правах аренды

31 Января 2023 • 12:34 Комментировать
Эспаньол
...
Осасуна
04.02 16:00

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешёл в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне 29-летний футболист не провёл за команду из Виго ни одного официального матча. В прошлогоднем розыгрыше чемпионата Испании на счету Суареса четыре гола и шесть результативных передач в 38 проведённых встречах. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 5 миллионов евро.

Напомним, что ранее Суарес выступал за такие команды, как «Севилья», «Арсенал» и «Барселона». В составе каталонцев он дважды выигрывал чемпионат страны, а вместе с андалусийским клубом становился победителем Лиги Европы в 2015 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Эспаньол Денис Суарес Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
13:13 · Италия. Серия А
​«Барселона» сделает предложение по Амрабату
12:34 · Испания. Ла Лига
Денис Суарес перешёл в «Эспаньол» на правах аренды
12:08 · Испания. Кубок
В «Барселоне» высказались о противостоянии с «Реалом» в Кубке Испании
07:14 · Германия. Бундеслига
Дилейни перешёл в «Хоффенхайм» на правах аренды официально
06:38 · Германия. Бундеслига
«Герта» отклонила предложения ПСВ и «Севильи» по Лукебакио
02:17 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Атлетико» Фелипе Аугусто продолжит карьеру в АПЛ
00:58 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» нанёс «Вильярреалу» первое поражение за три месяца
00:58 · Италия. Серия А
«Барселона» попробует подписать звезду ЧМ-2022 в последний день трансферного окна
00:49 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько заработает «Барселона» на продаже Бельерина
00:29 · Германия. Бундеслига
Павар договорился с «Барселоной» слухи
30 Января
23:59 · Испания. Ла Лига
Романо: «Барселона» продаст Бельерина в «Спортинг»
23:38 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Барселона» может зарегистрировать новых игроков, но это будет непросто»
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» арендовала Хиля у «Тоттенхэма» официально
21:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена провернуть одно подписание до закрытия трансферного окна
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен Фирмино
Все новости
Рекомендуем