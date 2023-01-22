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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт сыграл свой 100-й матч в испанском чемпионате

22 Января 2023 • 18:18 Комментировать
Эспаньол
1:0
Бетис
окончен

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Эспаньол» обыграл «Бетис» с минимальным счетом, и это был прекрасный подарок к юбилейной игре Мартина Брайтвайта, нападающего «попугаев» - он провел свой сотый матч за клуб в рамках чемпионата Испании. Более того, победный гол своего клуба также забил именно он - и это был третий гол Мартина в текущем чемпионате.

Брайтвайт стал шестым датским игроком, добравшимся до подобной цифры, впереди Джон Лауридсен с 272 матчами, Микаэль Лаудруп с 228 матчами, Даниэль Васс с 225 матчами, Микаэль Крон-Дели (154 матча), а также Пьон Систо - 110 матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Мартин Брайтвайт
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