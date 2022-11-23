Асенсио объяснил, почему летом остался в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио объяснил, почему летом не покинул «королевский клуб», хотя вокруг футболиста ходило много слухов касательно перехода в «Милан» или лондонский «Арсенал».

«Анчелотти показал, что он уверен во мне. Это было ключевым фактором, благодаря которому я решил остаться. Карло убедил меня не уходить этим летом», – заявил Асенсио на пресс-конференции сборной Испании.

Сейчас у Марко остаётся всего несколько месяцев по контракту с мадридским «Реалом». Его соглашение истекает в конце сезона, поэтому уже летом он может стать свободным агентом. При этом не стоит исключать, что Асенсио продлит сотрудничество с «королевским клубом».