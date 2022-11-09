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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алонсо: «Барселоне» рано думать о чемпионстве»

09 Ноября 2022 • 09:39 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над «Осасуной» в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги. «Сине-гранатовые» вдесятером вырвали победу со счетом 2:1.

«Чемпионство? «Барселоне» еще рано думать об этом. Сейчас мы набрали важные три очка, которые помогут нам в достижении этой цели. Нам нужно немного отдохнуть, чтобы вернуться еще сильнее», - передает слова защитника газета Marca.

После 14 проведенных туров «Барселона» набрала 37 баллов и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
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