22-летний испанский защитник Уго Гильямон пролонгировал трудовое соглашение с «Валенсией». Как сообщается на официальном сайте «летучих мышей», стороны поставили подписи под новым долгосрочным контрактом, рассчитанным до середины 2026 года.

Уго – воспитанник академии «Валенсии». В текущем сезоне защитник принял участие в семи поединках в Ла Лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.

Согласно оценке портала Transfrmarkt, рыночная стоимость Гильямона составляет 25 миллионов евро. Защитник с недавнего времени привлекается к матчам за национальную сборную Испании.