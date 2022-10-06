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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гильямон заключил новый контракт с «Валенсией» официально

06 Октября 2022 • 09:08 Комментировать

22-летний испанский защитник Уго Гильямон пролонгировал трудовое соглашение с «Валенсией». Как сообщается на официальном сайте «летучих мышей», стороны поставили подписи под новым долгосрочным контрактом, рассчитанным до середины 2026 года.

Уго – воспитанник академии «Валенсии». В текущем сезоне защитник принял участие в семи поединках в Ла Лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.

Согласно оценке портала Transfrmarkt, рыночная стоимость Гильямона составляет 25 миллионов евро. Защитник с недавнего времени привлекается к матчам за национальную сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Уго Гильямон
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