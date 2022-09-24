​Араухо может быть прооперирован – он рискует пропустить чемпионат мира

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана. В настоящий момент в каталонском клубе изучают вопрос о том, стоит ли футболисту переносить операцию. Об этом рассказывает Catalunya Radio.

Отмечается, что Рональд Араухо рискует пропустить чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре. Сборная Уругвая выступит в одной группе с национальными командами Южной Кореи, Португалии и Ганы.

Ранее «Барселона» назвала диагноз Рональда Араухо, но не стала ничего сообщать о сроках восстановления футболиста.