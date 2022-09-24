​«Барселона» рассказала о травмах Кунде и Араухо

«Барселона» посредством своего официального сайта рассказала об итогах обследований, которые прошли защитники Жюль Кунде и Рональд Араухо. Как известно, футболисты получили травмы в расположении сборных Франции и Уругвая соответственно.

Субботнее обследование выявило у Кунде травму двуглавой мышцы бедра. Что до Араухо, то у него было диагностировано повреждение сухожилия длинной приводящей мышцы бедра.

«Барселона» не называет сроки восстановления Кунде и Араухо. При этом ранее сообщалось, что француз может выбыть из строя на срок от трёх до четырёх недель.

«Барселона» на текущий момент занимает второе место в таблице Ла Лиги.