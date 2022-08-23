Проводящая третий сезон в Ла Лиге «Жирона» впервые добилась автогола соперника

В заключительном матче второго тура испанского чемпионата в Ла Лиге «Жирона» принимала дома «Хетафе» и одержала первую победу в сезоне с уверенным счетом 3:1. Один из голов каталонской команды стал следствием неудачной игры соперника - Домингуш Дуарте срезал мяч в свои ворота в самом начале второй половины игры. Именно этот гол в итоге стал победным.

Любопытно, что «Жирона», сыграв 78 матчей в Ла Лиге (два сезона плюс два матча текущего чемпионата), впервые получила преимущество в виде автогола - доселе ее соперники таких подарков не делали.

В следующем туре «Жирона» примет в домашнем матче «Сельту».