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Чемпионат Испании. Ла Лига

Проводящая третий сезон в Ла Лиге «Жирона» впервые добилась автогола соперника

 
23 Августа 2022 • 04:15 Комментировать
Жирона
3:1
Хетафе
окончен

В заключительном матче второго тура испанского чемпионата в Ла Лиге «Жирона» принимала дома «Хетафе» и одержала первую победу в сезоне с уверенным счетом 3:1. Один из голов каталонской команды стал следствием неудачной игры соперника - Домингуш Дуарте срезал мяч в свои ворота в самом начале второй половины игры. Именно этот гол в итоге стал победным.

Любопытно, что «Жирона», сыграв 78 матчей в Ла Лиге (два сезона плюс два матча текущего чемпионата), впервые получила преимущество в виде автогола - доселе ее соперники таких подарков не делали.

В следующем туре «Жирона» примет в домашнем матче «Сельту».

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Хетафе Жирона
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окончен Жирона 3:1 Хетафе 2.70 2.80 3.05
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