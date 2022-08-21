Пике впервые появился на публике с новой девушкой после разрыва с Шакирой

Центральный защитник Херард Пике, выступающий в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону», был замечен в компании новой девушки. Напомним, что недавно звездный футболист расстался с популярной певицей Шакирой, родившей ему двух детей. Пара разошлась из-за измены Херарда.

Как информирует El Periodico de Catalunya, новой избранницей Пике стала 23-летняя Клара Чиа Марти, которая работает в компании Kosmos в отделе по связям с общественностью. Пара была замечена на концерте Дани Мартин.

35-летний Пике защищает цвета каталонского клуба с июля 2008 года. Действующее трудовое соглашение Херарда с «сине-гранатовыми» рассчитано до окончания сезона-2023/2024.