​Эмери показал средний палец на камеру болельщика

В рамках подготовки к новому сезону «Вильярреал» в субботу проводил товарищеский матч против «Саутгемптона». В социальных сетях появилось видео, на котором рулевой испанской команды Унаи Эмери раздаёт автографы около стадиона «Сент-Мэрис». Несколько человек из толпы фанатов принялись шутить над тренером. Один болельщик попросил Эмери сказать фразу Good ebening (именно так ошибочно произносил приветствие испанец во времена работы в Англии), а другой сказал, Унаи, что он «хорошо» поработал в «Арсенале».

В ответ на эти насмешки Унаи Эмери весьма неожиданно показал на камеру средний палец.