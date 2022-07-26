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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Лучший способ начать карьеру в «Барсе» — забить в «эль класико»

26 Июля 2022 • 20:53 Комментировать

Новичок «Барселоны» Рафинья Диас поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над мадридском «Реалом».

«Это трудно объяснить. Это было уникальное чувство. Я был очень счастлив, что попал в заявку на «эль класико», и забил в нем», - сказал Рафинья в интервью испанским СМИ.

Бразилец забил в игре единственный мяч, а каталонцы одержали победу со счетом 1:0.

«Лучший способ начать карьеру в «Барсе» — забить в «эль класико». Надеюсь, что это первый из моих многочисленных голов в подобных матчах», - добавил Рафинья.

Этим летом вингер перешел в каталонский клуб из «Лидса».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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