Рафинья: «Лучший способ начать карьеру в «Барсе» — забить в «эль класико»

Новичок «Барселоны» Рафинья Диас поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над мадридском «Реалом».

«Это трудно объяснить. Это было уникальное чувство. Я был очень счастлив, что попал в заявку на «эль класико», и забил в нем», - сказал Рафинья в интервью испанским СМИ.

Бразилец забил в игре единственный мяч, а каталонцы одержали победу со счетом 1:0.

«Лучший способ начать карьеру в «Барсе» — забить в «эль класико». Надеюсь, что это первый из моих многочисленных голов в подобных матчах», - добавил Рафинья.

Этим летом вингер перешел в каталонский клуб из «Лидса».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.