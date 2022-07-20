Новичок «Барселоны» Рафинья: «Хочу забить Реалу»

Новичок каталонской «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой дебют за «сине-гранатовых». В товарищеском поединке против «Интера Майами» (6:0) бразильский хавбек отметился забитым мячом.

«Доволен своим дебютным голом за «Барселону». Теперь мне хочется забить мадридскому «Реалу». Думаю, мы сильнее «сливочных», - передает слова футболиста ESPN.

Рафинья пополнил ряды «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. Каталонский гранд приобрел игрока у английского «Лидса» за 58 миллионов евро. С ним было подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2027 года.