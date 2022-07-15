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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема присоединится к «Реалу» во время выездного турне по США

15 Июля 2022 • 00:18 Комментировать

Футболисты мадридского «Реала» возобновили свои тренировки в Вальдебебасе. Карим Бензема, к слову, стал единственным, кто не попал в группе. Ожидается, что звездный француз примкнет к своей команде во время выездного турне по США, сообщает AS.

Несмотря на это, французский форвард «Реала» усердно тренируется во время отпуска. Бензема является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча».

26 июля «Реал» проведет товарищеский матч с «Америкой» в Сан-Франциско, после чего сыграет 30 июля против «Ювентуса». После этого «сливочные» вернутся в Испанию и будут готовиться к Суперкубку Европы. 10 августа во Франкфурте «королевский клуб» сыграет против «Айнтрахта» за почетный футбольный трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Чемпионат Испании Золотой Мяч Ла Лига
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