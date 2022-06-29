Кроос не принял новый контракт от «Реала» - названа причина

32-летний немецкий хавбек Тони Кроос пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском «Реале». И это несмотря на то, что руководство уже предложило игроку новое соглашение до лета 2024 года.

Кроос намерен в течение следующего сезона прикинуть, насколько он полезен команде. Если он будет чувствовать, что не является обузой, то подпишет новый контракт. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

Тони защищает цвета «королевского клуба» с 2014 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании хавбек провел 44 поединка, забил три мяча и сделал три результативные передачи.